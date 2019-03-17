На молебен в Екатеринбурге пришли губернатор, звезды кино и двойник Путина

Среди молящихся на месте будущего собора были губернатор Евгений Куйвашев, глава РМК Игорь Алтушкин, артисты Михаил Галустян, Сергей Безруков, Михаил Пореченков.

На фотографиях с места событий видно, что вместе с звездами шоу-бизнеса стоит и актер, играющий двойника Владимира Путина, - Дмитрий Грачёв.

Ранее артисты сообщали E1.ru, что поддерживают православную акцию из личных побуждений и не получали за эту поездку гонорар.