На молебен в Екатеринбурге пришли губернатор, звезды кино и двойник Путина
Сегодня, 20:05ОбществоФото: E1.ru
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17 марта верующие в Екатеринбурге пришли на место будущего собора Святой Екатерины, по разным оценкам в молебне приняли участие от 5 до 10 тысяч человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Среди молящихся на месте будущего собора были губернатор Евгений Куйвашев, глава РМК Игорь Алтушкин, артисты Михаил Галустян, Сергей Безруков, Михаил Пореченков.
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На фотографиях с места событий видно, что вместе с звездами шоу-бизнеса стоит и актер, играющий двойника Владимира Путина, - Дмитрий Грачёв.
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Ранее артисты сообщали E1.ru, что поддерживают православную акцию из личных побуждений и не получали за эту поездку гонорар.
Молебен проводил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совместно с главами епархий. Летом 2019 года должно начаться строительство собора высотой 75 метром и вместимостью 2,5 тысячи человек. Собор Святой Екатерины в последствии станет главным в митрополии.
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