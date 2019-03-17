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На молебен в Екатеринбурге пришли губернатор, звезды кино и двойник Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На молебен в Екатеринбурге пришли губернатор, звезды кино и двойник Путина

Сегодня, 20:05ОбществоФото: E1.ru
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