Тагильских туристов из Европы поместили на карантин и обещали наказать за нарушение

По её словам, тур проходил с 7 по 12 марта, и проблемы начались за день до вылета, когда группа пересекала немецко-польскую границу.

Под конец нашего тура на улице было меньше народу, в Германии было вообще пустынно, мы пробыли там пять часов и на обратном пути, когда возвращались в Чехию, увидели пробку на границе, нам сказали, что всех въезжающих сканируют тепловизором. В Чехии уже все рестораны стали закрываться, работали только супермаркеты, в нашем отеле в последний день нам даже кипятка не рискнули давать,рассказывает Коробейникова.

Во время возвращения в Россию, прямо во время полёта всем пассажирам, как говорит Светлана, выдали анкеты, в которых нужно было рассказать, в какие числа и какие страны посещались.

Половина группа почему-то не указала, что мы были в Германии. на борт самолёта зашла врач, всех просканировала тепловизором, у одной девочки (не из нашей группы) была температура, она плакала и говорила, что это из-за беременности, но ей объяснили, что карантин неизбежен.

По словам Коробейниковой, в аэропорту на паспортном контроле всех, кто указал о посещении стран, где объявлена эпидемия, дополнительно осмотрели и сообщили о необходимости на 14 дней ограничить перемещения, выдав постановление, в котором перечислялись возможные наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в частности ограничение свободы на один год по статье 236 Уголовного кодекса.

Турагент рассказала, что после такой встречи, даже те её клиенты, кто не признался в посещении Германии, сами позвонили по горячей линии и вызывать врачей на медосмотр.

По номеру 112, который указан в анкете, их начали все посылать: «Ой, чего вы переживаете, сходите, просто кровь сдайте. Руки смажьте антисептиком и идите на работу. Но в итоге ко всем нам пришли домой из нашей поликлиники участковые врачи, взяли анализы. Я спросила, что делать тем, кто живёт со мной в квартире. Она ответила, что не знает, мол, на про это ничего не сказано. Мне и моим клиентам выдали больничные листы.

Фото: tagilcity.ru