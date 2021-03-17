Новые люди выбрали победителя конкурса «Марафон идей» в Екатеринбурге

Антон Осипов стал победителем «Марафона идей» в Екатеринбурге. Художник получил 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Яркий город». Заявки на участие в конкурсе, проводимом во всех регионах России, подали более 15 тысяч человек.

16 марта прошло подведение итогов конкурса «Марафон идей» в Екатеринбурге. Кроме лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева в мероприятии приняли участие глава Свердловского отделения Рант Агаджанян, телерадиоведущий Ярослав Бородин, писатель-научный фантаст Роман Злотников и президент благотворительного фонда «Доброе дело» Алексей Невьянцев. Фото: Пресс-служба партии "Новые Люди" Идеи, выносимые на обсуждение жюри, были из самых разных областей. Среди десятка участников свою идею представила и Ирина Вершинина, предложившая создать ортопедический стул-рюкзак-сумку на колесиках для правильного формирования осанки у детей. Это приспособление также можно использовать в семьях, где растут дети с ДЦП. И если екатеринбурженка Анна Строкатова мечтает создать велопарковки рядом с домом, то Александр Костров предложил проект создания специальных площадок для выгула собак во дворах. Победителем же оказался проект «Яркий город» Антона Осипова, который хочет украсить серые районы Екатеринбурга яркими граффити. На его реализацию будет выделено 300 тысяч рублей — сертификат на соответствующую сумму и был вручен победителю. Фото: Пресс-служба партии "Новые Люди" Как рассказали организаторы марафона, предложения, проекты и идеи собирались во всех регионах России. Каждый житель мог выдвинуть предложение по улучшению жизни своего города, региона или России в целом. Заявки принимались на сайте проекта. Большая часть заявившихся, около 60%, это граждане в возрасте от 18 до 35 лет. От данной категории поступило 9 247 заявок. Больше всего — от жителей Москвы и Московской области (2 189), Санкт-Петербурга (1 064) и Свердловской области (705). Старшей участнице 75 лет, она проживает в Оренбурге, а самый юный — 18-летний молодой человек из Владивостока, недавно окончивший колледж. Отмечается, что представительницы прекрасного пола подали больше заявок, чем мужчины — 53% против 47%. Председатель партии Алексей Нечаев прокомментировал итоги конкурса. Он отметил, что в России действительно много людей, которые не остаются равнодушными и стараются улучшить жизнь в своем городе. Они не боятся ответственности. Огромное спасибо всем участникам, всем, кто работал с нами. Выбрать победителя в Екатеринбурге было очень нелегко. Но мы старались выбирать проекты, которые можно реализовать на самом деле. Многие идеи — очень хорошие, но мы понимали, что их воплощение в жизнь вызовет массу неизбежных затруднений. Люди устали от бедности — не только финансовой, но и от бедности впечатлений. Поэтому не случайно, что победила команда, которая хочет сделать Екатеринбург более ярким, красочным, интересным, подытожил Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии "Новые Люди" Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7%), Калужской (8,08%), Рязанской (5,7%) и Костромской (7,5%) областях). Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%. На выборах в городскую думу Краснодара «Новые люди» набрали 4,97% голосов. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

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