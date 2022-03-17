Инженеры Верхней Пышмы стали лауреатами всероссийского конкурса

Евгений Адаричев вместе с коллегами представил программу, направленную на оптимизацию и модернизацию систем энергообеспечения. Это помогло уменьшить потребление теплоэнергоресурсов и финансовые затраты. Например, эффект от оптимизации работы сетевых насосов составил 1,3 миллиона рублей в год. А реструктуризация и автоматический мониторинг позволили экономить почти полмиллиона рублей ежемесячно.