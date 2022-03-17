Инженеры Верхней Пышмы стали лауреатами всероссийского конкурса

На конкурсе были представлены проекты по модернизации производства, освоению новой продукции, а также внедрению управленческих решений.
Всего лауреатов по версии «Профессиональные инженеры» насчитывается семь человек. Среди них заместитель главного инженера по энергообеспечению Евгений Адаричев, начальник исследовательского центра Роман Воинков, начальник управления международных связей Оксана Городницкая, начальник технического отдела Константин Тимофеев, сообщили в пресс-службе УГМК.
В номинации «Инженерное искусство молодых» лауреатом стал начальник отделения переработки шламов химико-металлургического цеха Илья Клинов. Звание «Профессиональный инженер России» получил директор «Производство полиметаллов» (Кировград) Алексей Беннер, начальник металлургического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» (Верх-Нейвинский) Александр Волков, начальник медеплавильного цеха Иван Турчанинов.
Евгений Адаричев вместе с коллегами представил программу, направленную на оптимизацию и модернизацию систем энергообеспечения. Это помогло уменьшить потребление теплоэнергоресурсов и финансовые затраты. Например, эффект от оптимизации работы сетевых насосов составил 1,3 миллиона рублей в год. А реструктуризация и автоматический мониторинг позволили экономить почти полмиллиона рублей ежемесячно.
АО «Уралэлектромедь» с 2014 года участвует в обеих версиях конкурса. За это время свои идеи представили 47 работников, 33 из которых стали лауреатами разных номинаций.