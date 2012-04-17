8 нарушителей за 4 дня: новые правила для такси вступили в действие в Нижнем Тагиле

Как выяснилось, в Нижнем Тагиле лишь одна фирма зарегистрирована какоказывающая услуги такси. Она сама оформляет разрешения для своихводителей. Остальные организации лишь предоставляют информационныеуслуги водителям. Но это не освобождает водителей этих фирм отответственности. Таксисты должны сами оформлять разрешение в Минтрансе,рассказала ИА «Все новости» инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД КсенияМорозовская.

Легковое такси должно соблюдать несколько обязательных условий.Техосмотр необходимо проходить два раза в год, в салоне должен бытьтаксометр, а на кузове обязательно должны быть нанесены «шашечки» иустановлен «гребешок». Если выяснится, что водитель самовольно нарисовална своей машине «шашечки» и перевозит пассажиров незаконно, то емупридется заплатить штраф в размере 2500 рублей. За такое же нарушениедолжностному лицу придется заплатить 20 тысяч рублей, а юридическомулицу полмиллиона рублей.