Пенсионный фонд снял со счетов должников почти 200 миллионов рублей

Нижнетагильским Пенсионным фондом применяются все предусмотренные законодательством меры для взыскания задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное пенсионное и медицинскоестрахование. В том числе Пенсионный фонд имеет право принудительно списывать денежные средства со счетов должников, открытых в банках и других кредитных организациях.

Как рассказали в Управлении пенсионного Фонда по Нижнему Тагилу и Пригороду, с начала прошлого года тагильским страхователям, которые имеют банковские счета и задолжали пенсионному фонду,предъявлены инкассовые поручения на сумму 285,5 миллионов рублей. За счет списаниясредств со счетов должников в бюджет Пенсионного фондапоступило почти 200 миллионов рублей, а в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования около 40 миллионов.