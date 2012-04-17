Пенсионный фонд снял со счетов должников почти 200 миллионов рублей
В бюджет Пенсионного фонда с банковских счетов списано почти 200 миллионов рублей, своевременно не уплаченных должниками.
Нижнетагильским Пенсионным фондом применяются все предусмотренные законодательством меры для взыскания задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное пенсионное и медицинскоестрахование. В том числе Пенсионный фонд имеет право принудительно списывать денежные средства со счетов должников, открытых в банках и других кредитных организациях.
Как рассказали в Управлении пенсионного Фонда по Нижнему Тагилу и Пригороду, с начала прошлого года тагильским страхователям, которые имеют банковские счета и задолжали пенсионному фонду,предъявлены инкассовые поручения на сумму 285,5 миллионов рублей. За счет списаниясредств со счетов должников в бюджет Пенсионного фондапоступило почти 200 миллионов рублей, а в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования около 40 миллионов.
В том случае, если на расчетных счетах должника денег нет или их недостаточно для погашения долга, взыскание производится через службу судебных приставов за счет иного имущества плательщика.