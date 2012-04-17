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Пенсионный фонд снял со счетов должников почти 200 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионный фонд снял со счетов должников почти 200 миллионов рублей

17 апреля 2012, 15:15ОбществоВалерия Лошкарева
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