Тагильские велосипедисты открывают велосезон -2012

Тем временем угонщики «железных коней» тоже открыли свой сезон: полиция уже финсирует первые случаи угонов. При этом способы хищения велосипедов различные –от прямого отъема до тщательно спланированного угона с применениеммеханизмов взлома противоугонных снаряжений, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Свердловской области.