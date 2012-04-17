Тагильские велосипедисты открывают велосезон -2012
17 апреля 2012, 11:16Общество
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Велоклуб Нижнего Тагила открывает сезон – 2012. Открытие намечено на 21 апреля. Велосипедисты проедут по центральным улицам города, а завершится велопрогулка фуршетом.
Тем временем угонщики «железных коней» тоже открыли свой сезон: полиция уже финсирует первые случаи угонов. При этом способы хищения велосипедов различные –от прямого отъема до тщательно спланированного угона с применениеммеханизмов взлома противоугонных снаряжений, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Свердловской области.
Полицейские рекомендуют запомнить номер велосипеда – в случае угона еголегче будет найти. Не стоит оставлять велосипед без присмотра, а приобнаружении пропажи сразу обратиться в полицию.
Фото с сайта velotagil.ru
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