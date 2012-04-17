В Нижнем Тагиле ювелирные изделия продавались с нарушениями

Они провели выездные проверки на 2 предприятиях розничной торговли ювелирными изделиями и выявили множество несоответствий действующему законодательству.

Так, нарушениями требований нормативных документов являлось отсутствие необходимой и достоверной информации о товаре, об изготовителях, в том числе реализация ювелирных часов, их аксессуаров и предметов письменных принадлежностей. В паспортах этих изделий, в разделе «гарантийные обязательства» содержались условия, ущемляющие права потребителя: к ним относится отсутствие информации об изготовителе товара на ярлыках изделий, указания цены за 1 грамм изделия без вставок из драгоценных камней.

Потребителю товаров не была предоставлена информация об установленных в России пробах для ювелирных украшений, извлечения из стандартов о порядке клеймения изделий и сертификации ограненных природных драгоценных камней, изображения государственных пробирных клейм Российской Федерации, о правилах скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и лома таких изделий, а также о гарантийных сроках на изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней (предметы личных украшений).