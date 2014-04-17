Нижний Тагил рискует остаться без детского отоларинголога

Юрий Константинович Костромин работает в больнице более 35 лет. Сейчас врачу 70 лет, но последние пять лет он живет в сумасшедшем режиме с бесконечными дежурствами. Сотрудники, коллеги Юрия Константиновича боятся, что его выход на заслуженный отдых станет роковым для целого лор-отделения.

Два года подряд я не ходил в отпуск, чтобы не закрывать отделение. Сейчас один работаю. Сегодня принимаю плановых больных на операцию, сегодня же операции, сегодня же осмотр основных больных, которые лежат в отделении, выписка, - рассказывает заведующий детским лор-отделением Юрий Костромин коллегам из издания «Вести/Урал».

Кстати, это детское лор-отделение – единственное в нашем городе. Нагрузка на медиков колоссальная – принимают больных из Пригородного района, Верхней Салды и Качканара. Однако руководство заверяет, что закрывать отделение насовсем не намерено. В сентябре на помощь заведующему придет молодой врач… которого пока не нашли. Руководство уже обратилось в территориальный отдел и Министерство здравоохранения Свердловской области за помощью в поисках специалиста.

Судьбу отделения решат в начале мая. В самом худшем случае медсестрам обещают предоставить временную работу, а пациентов обеспечить каретами неотложной помощи до Екатеринбурга.