Площадь Славы в Нижнем Тагиле в процессе ремонта. А на носу – празднование 9 мая

Тагильчане сами могли увидеть мраморные и гранитные плиты, часть которых отошла от основания, на некоторых появились сколы и повреждения. «Внешний вид площади резко изменился. С объемами проведенной реконструкции все в порядке, а вот с качеством – нет», - сказал тогда Глава города.

Напомним, фирма «ЭММА», которая еще в 2013 году приступила к реконструкции объекта, прославилась и в Екатеринбурге. Там был затянут ремонт улицы Степана Разина: дорога закрыта по сей день, впереди – ремонт.

Ветераны Нижнего Тагила переживают, ведь рабочие не успеют к митингу 9 мая, который для жителей Вагонки традиционно проходит у Площади Славы. Власти Тагила обязали подрядчика выполнить работы, однако фирма приступила к ремонту лишь 14 апреля, что, по мнению горожан, слишком поздно. Работы будут закончены лишь к концу года.

Сейчас на месте трудятся около 50 рабочих. Ситуацию взял на контроль глава города Сергей Носов. К 9 Мая у нас стоит задача привести мемориал в порядок, прибраться. А более серьёзные работы к празднику, конечно, выполнить не успеют. Речь идёт о переделке облицовки пилонов, доски почёта, реконструкции фонтана рассказал изданию «Уралинформбюро» глава Дзержинского района Нижнего Тагила Руслан Юсупов.

Мрамор и гранит - материалы устойчивые к истиранию, но против резких температурных перепадов и загрязненных осадков они, как показывает практика, не самый лучший выбор. Поэтому в будущем лучше использовать для облицовки керамогранит 600х600, который используется при отделке зданий. Согласно результатам исследования построенных объектов, керамогранит более стоек к внешнему воздействию, а значит, и ремонт потребуется позже.