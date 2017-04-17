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Оптимизация персонала запланирована в ДК им. Окунева Нижнего Тагила: творческим коллективам предложено сменить форму деятельности (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оптимизация персонала запланирована в ДК им. Окунева Нижнего Тагила: творческим коллективам предложено сменить форму деятельности (ФОТО)

17 апреля 2017, 18:10ОбществоЕкатерина Малых
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