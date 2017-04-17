Оптимизация персонала запланирована в ДК им. Окунева Нижнего Тагила: творческим коллективам предложено сменить форму деятельности (ФОТО)

Ранее посещение данных кружков было бесплатным. Однако по объективным экономическим причинам творческие коллективы будут реорганизованы в платные формы или расформированы.

Родители участников Образцовой студии «Алиса» против сокращения должности руководителя и закрытия студии.

В другие кружки дети ходить не хотят. Людям нравятся наши концерты! Такие коллективы нельзя распускать говорится в официальном письме от представителей родительского комитета.

Другие родители считают, что за всё нужно платить, особенно если это связано с образованием детей.

Мы живём уже в рыночной экономике и за всё «бесплатное» кому-то всё равно приходится платить. Это нормально, когда родители оплачивают дополнительное образование своих детей и заботятся об их развитии считает другая родительница.

Уралвагонзавод остаётся во многом единственным градообразующим предприятием города, которое сохраняет социальные расходы на неизменном уровне. Однако кроме того, оно является ещё и предприятием, которое должно выполнять обязательства и по промышленным важнейшим контрактам. Поэтому подход к расходованию средств должен быть строго рациональным и оправданным.

Из-за объективных трудностей последних лет снизилась и возможность финансирования социальных объектов, которое производится из прибыли предприятия. В такой ситуации был инициирован абсолютно естественный для подобных случаев процесс – оптимизация численности персонала. В рамках Дворца культуры сокращению подлежат 11 штатных единиц, среди которых 3 – ставки руководителей коллективов сообщили редакции TagilCity.ru специалисты УВЗ.

В этом году одной из расформировываемых студии исполняется 30 лет.

Наш итоговый отчётный юбилейный концерт по традиции должен состояться 1 мая 2017 года. А моё увольнение приведёт к распаду коллектива поясняет руководитель студии эстрадного творчества «Алиса» Трескова Людмила Александпровна.

Однако на УВЗ сообщили, что ставки руководителей будут сокращены по окончанию творческого сезона в июне 2017 года. А процесс оптимизации пройдёт в полном соответствии с трудовым кодексом РФ.

Предложения отдела кадров рабочих профессии педагогам – неприемлемы! -- уверяют родители.

По словам представителей УВЗ, помимо процедур, обязательных в соответствии с ТК РФ, был проведен мониторинг деятельности коллективов дворца, организовано заседание Художественного совета с привлечением представителя Управления культуры Администрации города. Именно по результатам работы Художественного совета были определены три ставки руководителей, подлежащих оптимизации.

Двое из трех руководителей коллективов, подпадающих под сокращение, возглавляют, по сути, творческие объединения по интересам - это ИЗО-студия и фольклорный ансамбль «Бережок». Третий руководитель коллектива – руководитель вокальной детской студии «Алиса». При этом во Дворце функционирует абсолютно аналогичный коллектив «Чудетство» результаты деятельности которого на протяжении последних лет оцениваются на конкурсах самого высокого уровня, что подтверждается дипломами во многократно превышающем количестве дипломы коллектива «Алиса» объяснили в пресс-службе Уралвагонзавода.

Оптимизация не ставит целью прекращение работы коллективов и их руководителям предложены следующие варианты решения проблемного вопроса:

Первый – продолжать работу коллектива в форме клуба по интересам. Во дворце сегодня функционируют 20 таких объединений. Это, например, клуб «Рио-Рита», организованный энтузиастом, ветераном УВЗ Тамарой Ивановной Дунаевой. Участники клуба платят символическую плату за занятие – в районе 50 рублей – а также сами шьют костюмы, создают реквизит и т.д. Руководство дворца и предприятия всегда идет навстречу таким энтузиастам и предоставляет помещения для занятий. В свою очередь участники клубов выступают на различных мероприятиях ДК.

Второй вариант - получить статус индивидуального предпринимателя и пользоваться помещениями Дворца посредством социальной аренды. Подобный формат деятельности уже существует во Дворце культуры, здесь работает клуб «Розовый слон» по раннему развитию детей. Необходимо отметить, что такая форма деятельности максимально распространена как в нашем городе, так и в России в целом, но при этом аренда в отличие от социальной аренды, предлагаемой Уралвагонзаводом, предоставляется на коммерческих условиях.

Социальная аренда не предполагает получения прибыли предприятием, но в какой-то степени компенсирует затраты на содержание помещений, используемых коллективами. Предприятие идет на это, несмотря на огромное количество коммерческих предложений. Что касается родителей и детей - в этом случае ничего не изменится.

Даже в случае отказа руководителей коллективов организовать деятельность в новом формате, в сентябре родители детей, ранее посещающих эти коллектив, могут записать их в другие кружки по своему усмотрению. Кроме того, свои услуги готовы предоставить Дворец детского и юношеского творчества Дзержинского района, музыкальная и художественная школа, которым, к слову, Уралвагонзавод всегда оказывал поддержку и благотворительную помощь отметили специалисты УВЗ

Руководство предприятия и ДК культуры имени И.В. Окунева в свою очередь делает все, чтобы все коллективы продолжали работать и ни один ребенок не остался без занятий.

Никакого риска закрытия в отношении коллектива «Русская песня» не существует сообщили специалисты УВЗ.