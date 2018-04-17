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112 миллионов рублей нужно для ремонта спортивных залов в школах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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112 миллионов рублей нужно для ремонта спортивных залов в школах Нижнего Тагила

17 апреля, 16:35Общество
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