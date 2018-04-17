«Кадровый голод»: вопрос обучения будущих инженеров обсудили в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Одной из тем поднятых на заседании Нижнетагильской думы по социальной политике, стали сложности, возникающие при обучении будущих инженеров.

Депутаты пришли к выводу, что корень проблемы кроется в нехватке педагогических кадров в школах. Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то чем выше уровень знаний, полученных в общеобразовательных учреждениях, тем больше вероятность того, что ученики покинут родной город для поступления в более престижные вузы России.