Тагильские активисты разругались из-за подписей Путину по мусорной реформе

Надежда и Антон Журавлёвы в среду, 17 апреля, сообщили, что прилетели в Москву, чтобы лично отвезти 17 350 подписей в приёмную президента России. Однако в самом сообществе не все обрадовались этой информации: другую часть подписей, которые собирал тагильчанин Ярослав (он же Дмитрий) Кузнецов, общественники с собой не взяли.

Лидеры «Тагил за перемены» объяснили это тем, что они не смогли связаться с их бывшим единомышленником, якобы Ярослав не отвечает на звонки и не читает сообщения. Однако некоторые подписчики группы уверены, что лидеры протеста просто разругались, а семейная пара намеренно проигнорировала подписи от движения «Нижний Тагил против».

После того, как убрали Илью Тагильчанина (общественник Илья Коровин. — Прим. ред.), эти люди поплыли, теперь у них нет лидера. Надя связалась с коммунистами, теперь перевела свою деятельность из общественной в политическую. Я видел письмо, которое составили коммунисты, это чистая провокация. Скорее всего, им сказали побыстрее прекращать этот кипеж и отвозить подписи,поделился с TagilCity.ru своим мнением общественник Андрей Волегов.

Бывший участник «Тагил за перемены» Илья Тагильчанин не считает, что проблема в нем, однако наличие конфликта между общественниками не отрицает.

Меня там лидером никогда и не считали. Там лидер Надежда Журавлёва. Они основатели, они это придумали. Я немного в шоке, до последнего говорили, что поедут вместе. Ярослав ведь много кого привлёк из других городов. Когда я увидел, что ребята одни поехали, а его с подписями не взяли, я удивился. Что сейчас тем людям будут говорить, которые подписи отдавали, я не знаю. В принципе, такой раскол бывает во всех сферах,отметил Илья Тагильчанин в разговоре с TagilCity.ru.

Подписчики группы уже оставляют недовольные сообщения на стене в «Тагил за перемены». Одни сожалеют о том, что общественники не смогли объединиться, другие предположили, что семейная пара отправилась в Москву «погулять на чужие деньги».

Начали за здравие, закончили за упокой. Не смогли отбросить эмоции, объеденить воедино сборы подписей двумя общественными движениям. Люди вам поверили, а тут очередной цирк. Стыдно за вас,написала тагильчанка Юлия.