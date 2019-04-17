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Тагильские активисты разругались из-за подписей Путину по мусорной реформе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские активисты разругались из-за подписей Путину по мусорной реформе

Сегодня, 14:44ОбществоФото: скриншот из группы ТЗП
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