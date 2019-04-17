В Нижнем Тагиле сорвался конкурс по закупке пяти автомобилей
Сегодня, 17:58ОбществоАнна ГригорьеваФото: Медиахолдинг 1Mi
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Конкурс на закупку пяти автомобилей для администрации Нижнего Тагила на общую сумму 4,5 млн рублей сорвался из-за отсутствия заявок, следует из информации на сайте госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В начале апреля мэрия Нижнего Тагила объявила закупку на определение поставщика пяти автомобилей. Однако на участие в электронном аукционе не поступило ни одной заявки.
По техзаданию, автомобили должны иметь бензиновый 14-литровый двигатель мощностью 181 л/с, механическую коробку передач, передний привод, подогрев, подушки безопасности и систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Тип кузова – седан, цвет – серебристый металлик.
Автомобили предполагалось использовать взамен изношенных «Волг» с целью служебных выездов для сотрудников управлений и отделов мэрии.
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