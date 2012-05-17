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Интернет, по мнению белок, людям ни к чему, зато в проводах получаются отличные гнезда! (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Интернет, по мнению белок, людям ни к чему, зато в проводах получаются отличные гнезда! (ВИДЕО)

17 мая 2012, 09:57Общество
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