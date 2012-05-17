Интернет, по мнению белок, людям ни к чему, зато в проводах получаются отличные гнезда! (ВИДЕО)
17 мая 2012, 09:57Общество
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Интернет-гнездо свила себе и детенышам белка, оставив людей без доступа к сети. Четыре дня два микрорайона Екатеринбурга обходились без Интернета, пока инженеры безутешно искали поломку. Только представьте их удивление, когда в одном из мотков кабеля была обнаружена беличья резиденция!
Когдамама-белка обустраивала гнездо, «лишние» провода она попросту перегрызла,другие перепутала с сеном и ветками, в общем, гнездо сделала на славу. Рабочиминтернет-провайдера пришлось потрудиться, чтобы все починить и при этом нетравмировать маленьких бельчат. Операция по ремонту проходила захватывающе.Моток кабеля поместили в специальную клетку, которую прикрепили к столбу. Витоге после работ гнездо осталось в целости и сохранности.
Заботливаябельчиха, пока рабочие осматривали провода, потихоньку перетаскала детенышей (аих ни много ни мало было 8 штук) в другое укромное место.
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