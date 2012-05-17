Программу по предпринимательству хотят ввести в технических вузах

Чтобы улучшить эффективность работы с инновационными проектами, значимость которых уже не раз подчеркивалась правительством страны, необходимо готовить квалифицированных специалистов. Удальцов отметил, что на сегодняшний день в России пока не хватает инструментов создания кадров для работы в высокотехнологической отрасли. Исправить ситуацию, по его словам, поможет внедрение в технических вузах программы по подготовке в области предпринимательства.