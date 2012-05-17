Программу по предпринимательству хотят ввести в технических вузах
Об этом рассказал во вторник на конференции по инновациям в фармацевтике и медицине директор по инновационному развитию «Роснано» Юрий Удальцов.
Чтобы улучшить эффективность работы с инновационными проектами, значимость которых уже не раз подчеркивалась правительством страны, необходимо готовить квалифицированных специалистов. Удальцов отметил, что на сегодняшний день в России пока не хватает инструментов создания кадров для работы в высокотехнологической отрасли. Исправить ситуацию, по его словам, поможет внедрение в технических вузах программы по подготовке в области предпринимательства.
Так, в Московском физико-техническом институте осенью прошлого года уже были созданы несколько кафедр по подготовке этих специалистов. В частности, свои кафедры появились у предприятий «Роснано» и «РВК».
Удальцов выразил уверенность в необходимости программы технологического предпринимательства. По его мнению, она должна быть обязательной начиная с бакалавриата.
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