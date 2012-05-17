Российские покупатели первыми опробуют новый кроссовер Opel Mokka

Помимо базового двигателя объемом 1,8 л с механической или автоматической коробкой передач дилеры предложат 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, шестиступенчатой ручной коробкой и полным приводом. Данная версия будет оснащена системой Start/Stop, передает Drive.ru. Базовая комплектация Mokka под названием Essentia предусматривает движок 1,8 л (мощность 140 л.с.), кондиционер, магнитолу с CD/MP3, стальные колесные диски на 16 дюймов, складываемые задние сиденья в пропорции 60:40, ручную регулировку водительского сиденья в четырех направлениях, передние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, круиз-контроль, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, бортовой компьютер, рейлинги на крыше, противоугонную сигнализацию. Опционально предлагается система адаптивного головного освещения AFL, система распознавания дорожных знаков и разметки Opel Eye, навигационная система, камера заднего вида, подогрев рулевого колеса. Цены на Mokka пока не объявлены, а этот момент крайне важен. По мнению наблюдателей, успех Mokka во многом определит соперничество с Nissan Juke, а для этого более традиционному немецкому кроссоверу надо выглядеть выгодной покупкой.