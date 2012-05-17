Свыше 100 миллионов рублей выделено на организацию летнего отдыха детей из Нижнего Тагила

Как сообщает пресс-служба городской Думы, от тагильчан на сегодняшний день поступило уже более 5000 заявок на путевки в загородные лагеря и санатории Нижнего Тагила.

Всего этим летом будет открыто 10 загородных лагерей, 9из которых являются муниципальными. В санаторно-профилактических учреждениях города и области будут оздоровлены 2550 человек. Дети отдохнут в санаториях-профилакториях «Сосновый бор», «Пихтовые горы», «Руш» и других оздоровительных учреждениях, 140 человек отправятся на Черноморское побережье. На базе образовательных учреждений и детско-юношеских школ будут работать лагеря с дневным пребыванием.

Вопросо подготовке загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону рассматривался на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике. По оценкам представителей Администрации города, работы в загородных лагерях выполнены на 75%, однако есть и проблемы, наиболее серьезной из которых остается необходимость ремонта дороги на подъезде к лагерю «Северянка».