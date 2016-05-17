Пьяный житель Екатеринбурга похитил школьника и закрыл его в своей квартире

В воскресенье вечером на Уралмаше 42-летний нетрезвый мужчина, раннее отбывавший тюремный срок, пригласил к себе домой 11-летнего школьника. Пьяному якобы требовалась помощь с холодильником. Мальчик согласился и пошел с незнакомцем в его квартиру. Там мужчина запер входную дверь.

Папа похищенного ребенка пытался дозвониться до сына, но разговоры либо прерывались, либо мальчик не отвечал на звонки. Тем не менее, отцу удалось узнать примерный адрес похитителя. Мужчина вместе с полицейскими явился в дом, в котором находился в плену его сын. А благодаря камерам видеонаблюдения в здании, удалось вычислить квартиру похитителя.

Дверь никто не открывал. Только спустя полчаса правоохранителям удалось попасть в жилище. Оказалось, пьяный злоумышленник спал на полу в одной из комнат, а похищенный ребенок – на диване. Сам хозяин квартиры не смог объяснить, зачем он пригласил незнакомого ребенка к себе в квартиру.

По информации следователей, данных о совершении в отношении несовершеннолетнего каких-либо противоправных действий не имеется.