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Нужно ли менять счётчики на воду? Как жителей Нижнего Тагила вводят в заблуждение объявлениями и уведомлениями (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нужно ли менять счётчики на воду? Как жителей Нижнего Тагила вводят в заблуждение объявлениями и уведомлениями (ФОТО)

17 мая 2017, 18:30ОбществоПавел Щербина
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