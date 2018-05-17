Четыре тонны санкционных яблок уничтожены в Екатеринбурге
17 мая, 12:05Общество
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В Екатеринбурге 16 мая сотрудники Роспотребнадзора совместно с УФСБ обнаружили на овощебазе почти 4 тонны санкционных яблок.
Сюжеты: Екатеринбург
В столице Урала были обнаружены и утилизированы санкционные яблоки. Запрещенная к ввозу в Россию продукция в объеме 3 791 кг находилась на плодоовощной базе.
Продукция не имела соответствующей сопроводительной документации, а также на ней были обнаружены следы перемаркировки.
Согласно указу президента, незаконно ввезенная на территории РФ продукция должна быть уничтожена на полигоне бытовых отходов, пишут «Вечерние Ведомости».
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