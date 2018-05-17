Четыре тонны санкционных яблок уничтожены в Екатеринбурге

В столице Урала были обнаружены и утилизированы санкционные яблоки. Запрещенная к ввозу в Россию продукция в объеме 3 791 кг находилась на плодоовощной базе.

Продукция не имела соответствующей сопроводительной документации, а также на ней были обнаружены следы перемаркировки.

Согласно указу президента, незаконно ввезенная на территории РФ продукция должна быть уничтожена на полигоне бытовых отходов, пишут «Вечерние Ведомости».

Всего на территории России за 2017 год уничтожено 10 тысяч тонн санкционной продукции.