Сигнальный столб установлен в честь 90-летия плотины на Тагильском пруду

Сигнальный столб восстановлен по историческим фактам. Такие столбы были на многих демидовских заводах и предупреждали рабочих об экстренных ситуациях, например, о начале половодья.

Все материалы для сигнального столба были взяты здесь же на территории старого завода. Сам столб был раньше телеграфным, сигнальный колокол взят в одном из цехов завода, купол для колокола покрыт старым кровельным железом.

Новым стал только флюгер. Он является точной копией указателя ветра с исторической фотографии проходной будки времен Демидовых на старом металлургическом заводе.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, установка столба, которая шла в течение двух дней, является частью благоустройства территории «Вешняшего прореза» старого металлургического завода.