3000 жителей Сысертского городского округа остались без света из-за ДТП

Авария произошла 17 мая в 15:40. В результате линия 10 кВ «Патруши – Шайдурово» была повреждена и без электроснабжения остались жители сёл Кадниково, Кашино, Бородулино, посёлков Первомайский, Октябрьский, а также деревней Ольховка и Шайдурово.

В Екатеринбурге утром 16 мая произошло ДТП с участием водителя ВАЗ-2114 и мотоциклиста, пишет портал Е1.

Прибывшие на место специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. Они произвели переключения по переводу нагрузки на резервные схемы и организовали подачу электроэнергии по резервным источникам. Для полного восстановления электроснабжения потребуется определённое время.