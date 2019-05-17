3000 жителей Сысертского городского округа остались без света из-за ДТП
Сегодня, 22:25ОбществоФото: pixabay.com
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Жители семи населённых пунктов Сысертского городского округа на несколько часов остались без электроэнергии после того, как на опору ЛЭП наехал автомобиль, сообщает «Областная газета».
Авария произошла 17 мая в 15:40. В результате линия 10 кВ «Патруши – Шайдурово» была повреждена и без электроснабжения остались жители сёл Кадниково, Кашино, Бородулино, посёлков Первомайский, Октябрьский, а также деревней Ольховка и Шайдурово.
Прибывшие на место специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. Они произвели переключения по переводу нагрузки на резервные схемы и организовали подачу электроэнергии по резервным источникам. Для полного восстановления электроснабжения потребуется определённое время.
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