Развеиваем стереотипы о дорогих и сложных авиаперевозках

В последние годы все больше российских производителей стремятся выйти на международный рынок. Экспортировать свою продукцию пытаются в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, пока не имеющие опыта в сфере доставки.

Как правило, такие грузоотправители обращаются в первую очередь к известным крупнейшим международным логистическим компаниям с именем, работающим на рынке экспресс-доставок. Доставка даже небольших партий груза при этом оказывается чрезмерно затратной и не такой уж оперативной. Почему так происходит? Крупнейшие логисты ориентированы на мелкий груз, который собирается из десятков и сотен других. Далее они консолидируются в распределительных центрах, где их разбирают и заново собирают по направлениям, переправляют самолетом в распределительные центры пунктов назначения, где, в свою очередь, их снова разбирают и только после этого доставляют получателям. Отсюда и складываются сроки доставки и стоимость перевозки. Но есть и альтернативный вариант авиационной перевозки. У пассажирских самолетов имеется грузовой отсек, куда складывается багаж. Но отсек заполняется не полностью, поэтому авиакомпании дополнительно принимают грузы. Сами авиакомпании с грузоотправителями не работают, функцию по поиску клиентов, оформлению, бронированию и предварительной проверке безопасности грузов выполняют такие агенты, как мы. Благодаря развитой партнерской сети, мы можем отправить груз в любую точку России и мира, где есть аэропорт и куда летают самолеты. При этом, в отличие от крупнейших международных логистов, каждый груз мы оформляем по отдельной грузовой авианакладной и он летит не в консолидированной партии, минуя распределительные центры. Получается значительно быстрее и дешевле. К примеру, груз из Екатеринбурга в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток мы можем доставить за два календарных дня, включая время на загрузку и выгрузку воздушного судна,рассказал представитель компании Storas Logistics. Если сопровождение, то полное Компания Storas Logistics начала работать на рынке грузовых авиаперевозок с 2016 года, предложив принципиально иной формат взаимодействия с клиентами — сервис полного сопровождения грузов. До этого компании-агенты авиаперевозчиков выполняли свою работу только в части бронирования и размещения груза на грузовой терминал аэропорта для перевозки. В случае задержки рейса, неприбытия груза в пункт назначения или задержки в транзитных аэропортах клиенты были вынуждены самостоятельно отслеживать и предпринимать все необходимые действия для решения текущих вопросов. В Storas Logistics каждый груз, вне зависимости от его величины, внимательно отслеживается до конечной точки, тем более что одна перевозка может включать в себя сразу несколько стыковочных авиарейсов, а также задействовать иные виды транспорта. Первый год работы я и мои коллеги сидели с экселевской таблицей, скрупулезно внося в нее данные по каждому заказу: номер накладной, характер груза, направление следования и т.д. Отслеживал лично, пока груз не прибудет в точку назначения. Затем мы вложили большие средства в цифровизацию и автоматизацию. На основе разработанного в течение двух лет техзадания, программисты создали нам онлайн-программу, которой теперь пользуется каждый сотрудник в нашей компании независимо от местонахождения офиса и самого сотрудника, что оказалось крайне удобно в режиме самоизоляции. Благодаря этому каждый сотрудник компании максимально эффективен, т.к. каждый выполняет свою часть работы, результатом которой является выполненная перевозка в оговоренные сроки. В настоящий момент разрабатываем сервис для клиентов, чтобы они также могли отслеживать в режиме онлайн свои перевозки, подавать и оплачивать заявки. Также в планах есть внедрение данной программы нашим региональным партнерам по всей России, она показала свою эффективность и работоспособность,рассказал генеральный директор Storas Logistics Михаил Иванов. Еще одно важное конкурентное преимущество Storas Logistics — развитая партнерская сеть по всей стране, состоящая из огромной базы проверенных транспортных и логистических компаний, работающих даже в самых отдаленных населенных пунктах. Благодаря такой сети Storas Logistics может организовать из аэропорта прибытия доставку груза до грузополучателя автомобильным или иными видами транспорта. Партнерская сеть нам очень помогла в ковидный год. Мы получили новый для себя опыт работы, когда стали полностью меняться направления и структура перевозимых грузов. Причем эти изменения происходили стремительно, необходимо было на них оперативно реагировать. Сначала стали отправлять маски из России в Китай. Потом, когда пандемия пришла уже в нашу страну, маски полетели обратно. Далее из России в Китай стали доставлять спанбонд — материал для изготовления масок. Из Екатеринбурга доставляли в больницы по всей стране аппараты ИВЛ, причем задача была очень непростой. Приходилось использовать интермодальные перевозки. Например, в Якутии от аэропорта в отдаленные уголки возили вообще на вездеходах на воздушной подушке. Типичные клиенты Storas Logistics — торговые и производственные компании. Чаще всего перевозят запчасти для промышленного оборудования. Делается это в максимально сжатые сроки, ведь из-за одной сломанной детали может простаивать целый производственный цех. Среди других видов грузов — тяжеловесные грузы до 3 тонн/место в зависимости от типа воздушного судна, цветы, овощи и фрукты, животные, биоматериалы, груз 200, опасные грузы, на оформление которых у Storas Logistics имеются соответствующие сертифицированные специалисты. С нами уже больше трех лет сотрудничает известная российская рок-группа. Раньше ее музыканты отправляли на гастроли свое оборудование весом около тонны, просто сдавая в багаж и оплачивая весомые деньги за перегруз. Теперь же они перевозят свой груз с нами на тех же самолетах и в тех же грузовых отсеках, но значительно дешевле. Своей работой компания Storas Logistics доказывает, что доставка грузов авиацией — удобно и не слишком затратно. Воспользоваться этой услугой могут как компании, так и физические лица, оставив заявку на сайте Storas.ru.

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