За поджог психиатрической больницы свердловчанину грозит до 5 лет тюрьмы

За поджог психиатрической больницы свердловчанину грозит до 5 лет тюрьмы
За поджог психиатрической больницы свердловчанину грозит до 5 лет тюрьмы
Сегодня, 10:30ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За поджог психиатрической больницы в Каменске-Уральском из-за личной неприязни к сотрудникам медучреждения свердловчанину грозит до 5 лет тюрьмы.

Перед судом предстанет житель Каменска-Уральского, 1998 года рождения по обвинению в поджоге помещений психиатрической больницы по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, путем поджога).

По версии следователей, молодой человек задумал поджог медучреждения, затаив обиду на сотрудников учреждения в связи с тем, что ему была выдана справка о том, что он состоит на учете, что помешало ему получить удостоверение на право управления транспортными средствами.

Осуществляя задуманное, мужчина спрятался в кладовке и дождался, когда сотрудники разойдутся по домам. Для поджога двух несмежных помещений регистратуры с медицинской документацией на 2 этаже поликлинического отделения «Южной психиатрической больницы» он использовал принесенную с собой горючую легковоспламеняющуюся жидкость и спички.

Убедившись, что помещения и находящееся в них имущество загорелись, обвиняемый скрылся с места преступления, рассказали подробности инцидента в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате пожара было повреждено или уничтожено имущество, находящееся в помещениях регистратуры. Медицинскому учреждению был причинен значительный ущерб на общую сумму свыше 434 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая более 40 животных погибли из-за пожара в приюте для животных в поселке Билимбай в Свердловской области. Хозяева приюта уверены, что это был поджог.

Свердловская областькриминалуголовное делоКаменск-УральскийобществоподжогПсихиатрическая больница
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