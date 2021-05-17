За поджог психиатрической больницы свердловчанину грозит до 5 лет тюрьмы

Перед судом предстанет житель Каменска-Уральского, 1998 года рождения по обвинению в поджоге помещений психиатрической больницы по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, путем поджога).
По версии следователей, молодой человек задумал поджог медучреждения, затаив обиду на сотрудников учреждения в связи с тем, что ему была выдана справка о том, что он состоит на учете, что помешало ему получить удостоверение на право управления транспортными средствами.
Осуществляя задуманное, мужчина спрятался в кладовке и дождался, когда сотрудники разойдутся по домам. Для поджога двух несмежных помещений регистратуры с медицинской документацией на 2 этаже поликлинического отделения «Южной психиатрической больницы» он использовал принесенную с собой горючую легковоспламеняющуюся жидкость и спички.
Убедившись, что помещения и находящееся в них имущество загорелись, обвиняемый скрылся с места преступления, рассказали подробности инцидента в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате пожара было повреждено или уничтожено имущество, находящееся в помещениях регистратуры. Медицинскому учреждению был причинен значительный ущерб на общую сумму свыше 434 тысяч рублей.
Свою вину обвиняемый признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.
Напомним, в ночь с 9 на 10 мая более 40 животных погибли из-за пожара в приюте для животных в поселке Билимбай в Свердловской области. Хозяева приюта уверены, что это был поджог.