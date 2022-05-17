«20 главных событий России за 20 лет»: Сохранение целостности страны

Чеченцы считают себя потомками пророка Ноаха или Нуха, более известного в русском языке, как Ной. Может быть этим и объясняются те усердия и скорость, с которыми Грозный возрождался из руин. Вокруг имени главы республики Рамзана Кадырова предрассудков и мифов едва ли меньше, чем легенд об истории его, одного из древнейших в мире, народов. Сегодня это самый известный губернатор в России, занимающий свою должность дольше всех — с 2007-го года и носящий звезду «Героя России». За что? За то, что вместе с отцом муфтием и первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым не позволил ваххабитам захватить Кавказ, России распасться и наконец-то положил конец многолетней войне. Ахмат Кадыров погиб от рук боевиков 9-го мая 2004-го года.