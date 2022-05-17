«20 главных событий России за 20 лет»: Сохранение целостности страны

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Наша страна — это 85 областей, краев и республик. Более 190-ста народностей и 70-ти религиозных конфессий. Современная Россия является самым большим и самым сплоченным государством в мире. Под единым бело-сине-красным флагом здесь уживаются 145,5 миллиона человек. Но стоит ли забывать цену, заплаченную страной за эту нынешнюю, уже привычную, обыденную солидарность? Долгие годы наши земли терзала безжалостная «гражданская война» и только в 2018ом году было объявлено о победе над внутренним терроризмом.
Последний крупный взрыв прогремел 5 лет назад в Питере. 3 апреля 2017ого в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» смертник привел в действие самодельное устройство. Общее же число терактов, произведенных в России с начала 90ых, исчислялось десятками. Жертвами преступников становились жители Москвы, Будённовска, Каспийска, Кизляра, Волгодонска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Грозного, Беслана, Первомайского, Владикавказа, Волгограда — список можно продолжать.
Незнакомый Кавказ
Сегодня Чеченская республика претендует на роль одного из самых перспективных туристических регионов. Вопреки предрассудкам и уже ничем не оправданным страхам в Грозный едут со всех концов страны. Отдыхающих влекут истории городов и сел, восставших из пепла и конечно же гостеприимство народа, выбравшего дружбу и Россию, вернувшего себе отчизну, после долгих лет междоусобной брани.
Десять лет назад гид Сергей Вирук прославился, как амбассадор экстремального туризма. Он возил группы в заброшенный город Припять, расположенный в Чернобыльской зоне отчуждения, путешествовал по пылающему Киеву, в самый разгар «оранжевого переворота». Колесил автостопом по неспокойным Луганской и Донецкой республикам. А в 2015-м поиски острых ощущений привели Сергея сюда — в Чечню. С тех пор основная его работа — популяризация Северного Кавказа, как туристического направления. Девиз его команды — «если эти горы и опасны, так только тем, что вы можете в них влюбиться».
«Многие люди думают, что в Чечне опасно. Часто первая реакция тех, кому я предлагал отправиться в поездку: шок. С одной стороны, этот миф привлекал любителей экстрима и необычных путешествий, с другой — стал препятствием популяризации этого направления. Однако, я думаю, что мнение меняется, благодаря „сарафанному радио“ — туристы, которые уже побывали в Грозном, рассказывают знакомым о том, что это красивый, безопасный город, здесь кавказское гостеприимство. Жители Грозного, при виде туристов останавливались, стремились рассказать о городе, показать достопримечательности.» — объясняет туристический гид Сергей Вирук.
Победа над войной
Чеченцы считают себя потомками пророка Ноаха или Нуха, более известного в русском языке, как Ной. Может быть этим и объясняются те усердия и скорость, с которыми Грозный возрождался из руин. Вокруг имени главы республики Рамзана Кадырова предрассудков и мифов едва ли меньше, чем легенд об истории его, одного из древнейших в мире, народов. Сегодня это самый известный губернатор в России, занимающий свою должность дольше всех — с 2007-го года и носящий звезду «Героя России». За что? За то, что вместе с отцом муфтием и первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым не позволил ваххабитам захватить Кавказ, России распасться и наконец-то положил конец многолетней войне. Ахмат Кадыров погиб от рук боевиков 9-го мая 2004-го года.
Тридцать лет Россию «лихорадило» от последствий развала СССР и не всегда дальновидных поступков первых российских политиков. Пятнадцать лет мы еще ощущали отголоски этой «турбулентности» — сепаратизм и терроризм. Но с каждым днем росло ощущение, переродившееся теперь в крепкую уверенность — страна наконец неделима. И не осталось в ней больше анклавов, неподчиненных общим законам и принципам единого государства.