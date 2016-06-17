Направляющая полоса и тактильные указатели для незрячих появятся на вокзале Нижнего Тагила
17 июня 2016, 14:40ОбществоДенис Таратонов
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Специальные указатели и направляющая полоса из тактильной плитки появится в ближайшем будущем на вокзале Нижнего Тагила для удобства людей с нарушениями зрения. Приступить к работам по укладке плитки ОАО «РЖД» обязал суд.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нарушение в исполнении законодательства о защите маломобильных групп населения выявила проверка, проведенная транспортной прокуратурой на вокзале Нижнего Тагила. Само нарушение заключается в отсутствии в здании вокзала направляющей тактильной полосы. Помимо этого, по краям пассажирских платформ нет специальных тактильных указателей, которые помогают ориентироваться людям с нарушением зрения.
После проведения проверки в суд было направлено исковое заявление, в котором указанные недостатки требовалось устранить. Суд поддержал это требование и обязал «РЖД» обустроить здание вокзала и платформы для беспрепятственного доступа инвалидов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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