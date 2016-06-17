Направляющая полоса и тактильные указатели для незрячих появятся на вокзале Нижнего Тагила

Нарушение в исполнении законодательства о защите маломобильных групп населения выявила проверка, проведенная транспортной прокуратурой на вокзале Нижнего Тагила. Само нарушение заключается в отсутствии в здании вокзала направляющей тактильной полосы. Помимо этого, по краям пассажирских платформ нет специальных тактильных указателей, которые помогают ориентироваться людям с нарушением зрения.