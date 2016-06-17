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Направляющая полоса и тактильные указатели для незрячих появятся на вокзале Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Направляющая полоса и тактильные указатели для незрячих появятся на вокзале Нижнего Тагила

17 июня 2016, 14:40ОбществоДенис Таратонов
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