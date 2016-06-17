В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры предотвратили падение двухлетнего мальчика из окна

Помощники прокурора Денис Жаровцев, Антон Зайцев и водитель служебного автомобиля Сергей Кустов в вечернее время находились во дворе у здания прокуратуры, когда услышали детский плач. Подняв глаза, они увидели в открытом окне второго этажа многоквартирного дома маленького мальчика.

На окне отсутствовали решетки, не было и каких-либо других ограждающих конструкций. Малыш стоял на подоконнике без присмотра взрослых и плакал.

Сотрудники прокуратуры незамедлительно сообщили об увиденном в дежурную часть отдела полиции. До приезда сотрудников правоохранительных органов они отвлекали мальчика разговорами, готовясь в случае падения поймать ребенка.

Прибывшими на место событий полицейскими было установлено, что во время инцидента мать ребенка спала в квартире в состоянии алкогольного опьянения, не реагируя на плач сына.

В отношении женщины возбуждено административное делопроизводство. Кроме того полицией проводится доследственная проверка по факту оставления ребенка в опасности.