На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов
Сегодня, 10:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Атаке подверглись telegram-каналы шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева и учредителя Аксаны Пановой, директора портала Е1 Рината Назимова, журналиста Ура.ру Антона Ольшанникова и главного редактора ЕАН Александра Кириллова, пишет «Джаст медиа».
О попытке уничтожения аккаунта сообщил также политолог Павел Крашенинников. Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось. Атака проводилась с IP-адресов в Польше и Норвегии.
Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
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