На ПМЭФ заключили договор на строительство Владивостокского Центра Боевых Искусств

Во Владивостоке начнется строительство Центра боевых искусств. 17 июня на ПМЭФ-2022 договор на выполнение проектных работ для строительства центра подписали Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация и градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект».

Предполагается, что данный проект поможет достичь показателей Нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2035 года в области спорта. Владивостокский Центр боевых искусств, по замыслу инициаторов проекта, будет представлять собой комплекс, на территории которого расположатся две арены для проведения турниров, современные тематические спортзалы, бассейн, оздоровительный центр и кабинеты спортивного массажа, пишет vostokmedia.com Центр планируют возвести в жилом районе города Владивостока «Снеговая падь». Кроме нового здания центра, в комплекс также войдет объект реконструкции – ФОК. Федеральное финансирование проекта будет осуществляться в рамках программы Минвостокразвития России «Дальневосточная концессия». Инвесторы проекта – ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация», а также управляющая компания «Сила Роста». Оператор проекта — специальная проектная компания ООО «Восточный Центр боевых искусств». Концессионная инициатива была подана на рассмотрение в текущем году 9 марта. Предполагается, что соглашение подпишут в ближайшем будущем, срок его действия составляет 17 лет. Для реализации проекта потребуется финансирование в размере порядка 9,8 млрд руб, включая капитальный грант в 1,3 млрд руб. От ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» выступил гендиректор организации Станислав Неверов. Он заявил, что для инвесторов важно поддерживать не только экономические региональные проекты, но и социальное развитие этих регионов. Новый современный центр боевых искусств, по его мнению, станет важным объектом социальной инфраструктуры Владивостока. Центр единоборств, по словам Неверова, станет местом тренировок спортсменов не только из Владивостока, но и всей России, в нем будут подготавливать бойцов к крупным международным соревнованиям, в первую очередь к предстоящим соревнованиям на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. А в перспективе и сам центр будет принимать у себя соревнования международного уровня. А Диана Синдревич, глава по развитию и связям с общественностью градостроительного института «Мирпроект», подчеркнула важность Дальневосточного региона для компании. Она отметила, что из шести региональных представительств компании одно находится именно во Владивостоке. «Специалисты градостроительного института хорошо знают регион и его территорию. При проектировании Центра боевых искусств будут использоваться эти знания и наработки», – сказала Синдревич.

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