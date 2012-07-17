Фестиваль «Чусовая России»: арт-пленэр, выставки, аукционы, мини-футбол, расписные барочки и многое другое уже в эти выходные

Несколько слов о фестивале. Первое, и очень приятное, он проводится на свежем воздухе, обязательно с палатками, кострами и прочими атрибутами туристской жизни. Во-вторых, в этом году впервые он объединит сразу два фестиваля: «Чусовая – река родная» и пленэр «Арт-Чусовая». Ну и в-третьих, во время мероприятий пройдет огромное число конкурсов, соревнований, выставок, выступлений, аукционов и мастер-классов.

Кстати, все любители активного отдыха соберутся на Чусовой в пятницу, и к этому моменту уже будут готовы выставки художников-пейзажистов. Уральские мастера этюдов приедут в те края уже сегодня и начнут рисовать виды природы. Эти картины и станут экспонатами выставок, а художники-участники проведут мастер-классы.

Самым насыщенным днем станет суббота, 21 июля. В этот день пройдeт состязания рыбаков на пруду и на реке, сплав на катамаранах и байдарках, туристское многоборье, турнир по мини-футболу. В это же день пройдет работу ярмарка товаров народных промыслов и ремёсел, состоятся выступления народных коллективов, фестиваль авторской песни, дискотека.

Однако самой запоминающейся частью фестиваля станет запуск чусовских расписных барочек со свечами. Запуск стал традиционным, он проводится в память об истории освоения реки Чусовой в начале XVIII века и о чусовских караванных сплавщиках.

Вот такие прекрасные выходные предлагает всем «Центр развития туризма Свердловской области», не откликнуться невозможно, впереди море свободы, радости и активного отдыха.