В одной из турфирм Нижнего Тагила клиентке пытались предъявить штраф в 20000 рублей за отказ от поездки

Поехать отдыхать на Кипр тагильчанка планировала этим августом, о путевке подумала заранее. Однако с течением времени изменились расценки, и девушке предложили доплатить необходимую сумму к оговоренной изначально.

В итоге девушка решила отказаться от поездки, которая стала бы для нее чересчур дорогой. Когда она заявила о своем желании в турфирме, то ей сказали, что придется заплатить штраф за отказ. Притом пояснили, что оштрафуют на все уже заплаченные 20 тысяч рублей.

После ценного юридического совета, опубликованного в «Комсомольской правде», девушка знает, что нужно делать. TagilCity.ru тоже счел нужным рассказать о ситуации.