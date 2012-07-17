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В одной из турфирм Нижнего Тагила клиентке пытались предъявить штраф в 20000 рублей за отказ от поездки
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В одной из турфирм Нижнего Тагила клиентке пытались предъявить штраф в 20000 рублей за отказ от поездки

17 июля 2012, 13:17ОбществоЕвгения
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