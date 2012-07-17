В одной из турфирм Нижнего Тагила клиентке пытались предъявить штраф в 20000 рублей за отказ от поездки
Это как раз сумма предоплаты, которую внесла клиентка за путевку.
Поехать отдыхать на Кипр тагильчанка планировала этим августом, о путевке подумала заранее. Однако с течением времени изменились расценки, и девушке предложили доплатить необходимую сумму к оговоренной изначально.
В итоге девушка решила отказаться от поездки, которая стала бы для нее чересчур дорогой. Когда она заявила о своем желании в турфирме, то ей сказали, что придется заплатить штраф за отказ. Притом пояснили, что оштрафуют на все уже заплаченные 20 тысяч рублей.
После ценного юридического совета, опубликованного в «Комсомольской правде», девушка знает, что нужно делать. TagilCity.ru тоже счел нужным рассказать о ситуации.
Первое, что надо сделать - написать претензию в турфирму с требованием возврата предоплаты за туристский продукт. Согласно Закона РФ «О защите прав потребителей» никакие штрафы и неустойки по отношению к потребителям применяться не могут. Если турфирма в ответе на претензию будет ссылаться на применение штрафных санкций, смело подавайте исковое заявление в суд, есть большая вероятность принятия судом решения в вашу пользу. Очень часто турфирмы, получив письменную претензию, резко меняют тон и становятся намного дружелюбнее по отношению к «ушедшим в отказ» клиентам Александр Байбородин, профессиональный юрист.