Закон «О бесплатной юридической помощи» так и не принят, вопрос отложили до осени

Закон этот более чем нужный. Известно, что пенсионеры, инвалиды и малоимущие не могут позволить себе пользоваться услугами профессиональных юристов. Принятый закон позволил бы организовать такие бюро во всех муниципалитетах области, возможно, были бы увеличены часы приема граждан. Под закон ведь поступили бы средства, и немалые.

Однако теперь чтения отложат до осени. Как рассказывает «Областная газета», для окончательного принятия не хватило всего одного голоса. Тем не менее, время пока есть, главное, чтобы закон одобрили до 2013 года. Ведь только в этом случае бюджет предусмотрит деньги на реализацию.