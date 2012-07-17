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Закон «О бесплатной юридической помощи» так и не принят, вопрос отложили до осени
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Закон «О бесплатной юридической помощи» так и не принят, вопрос отложили до осени

17 июля 2012, 11:47ОбществоЕвгения
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