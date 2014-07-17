Активисты предлагают более реалистичный знак «Курение запрещено». Что думают тагильчане? (ФОТО)

Запрещено курить и на улицах города - однако, судя по неубавившимся любителям затянуться, это мало кого волнует. Более того, в пресс-службе МВД Нижнего Тагила пояснили, что в КоАП пока не предусмотрено наказание за курение в общественном месте. То есть привлечь тагильчанина будет сложно. Но есть выход: сотрудник полиции может сделать замечание курильщику, потребовать его потушить сигарету, если же человек отказывается повиноваться, то в дело пойдет 1-й часть ст. 19.3 КоАП РФ.

КоАП РФ, Статья 19.3

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Интересно, что в настоящее время члены Всероссийской Ассоциации по борьбе с табаком, кажется, уже добившиеся своего, ломают голову над тем, чтобы сделать знак «Запрет курения» более реалистичным. Вот какую идею они выдвигают:

Мы решили предложить изменить знак Курение Запрещено на новый знак, который лучше отражает действительность. Курение гарантированно вызывает импотенцию, а нынешний знак прямой как здоровая крепкая сигарета. Сами же курильщики себя чувствуют героями. Мы предлагаем заменить крепкую здоровую сигарету на значке - жеванным окурком. Поэтому мы будем по всей Москве вешать новые знаки с зачеркнутыми чадящими окурками, опущенными вниз. И так пока не добьемся замены нынешнего знака на наш сообщают члены ассоциации TagilCity.ru.

Кстати, на странице TagilCity.ru «Вконтакте» уже запущен опрос на тему: «Стоит ли бороться за изменении знака на более реалистичный»?. А что думаете вы?

При этом организация специальных помещений для курения проблематична не с точки зрения пожарной безопасности. Скорее, она связана со способностью табачного дыма проникать через малейшие щели и расходиться по помещениям, что наверняка не нравятся некурящим людям. В таком случае поможет установка мощной вентиляции в Екатеринбурге - ООО Технокит. Системы такого уровня позволяют очищать воздух в любом помещении в считанные секунды, обеспечивая нормальный микроклимат.