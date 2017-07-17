Юная жительница села Петрокаменское в торжественной обстановке получила паспорт Российской Федерации
17 июля 2017, 14:05Общество
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14-летняя гражданка, проживающая в селе Петрокаменское, получила свой первый паспорт из рук полицейских в торжественной обстановке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время празднования 228-й годовщины образования села Петрокаменское прошло торжественное вручение паспорта Российской Федерации. Он был вручен юной жительнице села, которой исполнилось 14 лет.
Восьмиклассница Мария Кузнецова получила свой первый взрослый юридический документ из рук капитана нижнетагильской полиции Жанны Хлебниковой.
Также обладательнице паспорта был вручен небольшой сувенир.
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