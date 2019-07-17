Свердловская область вошла в ТОП-5 «щедрых» на медицину регионов Урала и Сибири

При анализе «Новые известия» принимали во внимание мнение экспертов, а также новости региональных СМИ о системе здравоохранения. В частности, в топ новостей из мира медицины попало сообщение о том, что министр здравоохранения Вероника Скворцова лоббирует покупку роскошного французского бизнес-джета Falcon 7X ориентировочной стоимостью в 50 млн долларов для федерального медико-биологического агентства. Также в июле в СМИ появилась информация, что в этом году расширен список медтехники импортного производства, которую запрещено покупать российским больницам, в том числе, аппарату ИВЛ. А 85% испытывают проблемы с получением лекарств, по данным организации «Лига защиты пациентов». В Свердловской области ФФОМС сообщил о провале программы лечения онкологии, при том, что регион получил беспрецедентное финансирование — 5,5 млрд. рублей — это на 80% больше, чем в прошлом году.

Касательно рейтинга регионов Урала и Сибири, в первую очередь речь в материале идёт о финансировании. Свердловская область вошла в топ-5 «щедрых медицинских» регионов России. В регион из казны в 2019 году на медицину выделят 45,4 миллиарда рублей. Однако при этом отмечается, что численность населения в области в два раза превышает численность ХМАО (который получил 39,125 миллиарда) — то есть на «душу» приходится гораздо меньшая сумма.

Аутсайдерами в этом трейтинге оказались Омская, Курганская, Кемеровская и Иркутская области, а также Алтайский край. Например, в Омской области на душу населения выделяется всего 2,6 тысячи рублей на медуслуги. Таким образом, разница финансирования между ЯНАО и Омской областью превышает 15 раз.

У нас большое количество субъектов исполняет программу госгарантий с дефицитом именно в бюджетной части — в своих расходных обязательствах. Это снижает доступность лекарственного обеспечения, финансирование социально-значимых заболеваний, объём капитальных расходов в здравоохранение, а это именно то, за что ответственны бюджеты субъектов РФ, полагает советник директора Научно-исследовательского финансового института Минфина Николай Авскентьев.

По данным «Новых известий», В Омске в 2019 году под угрозой оказалось открытие 26 ФАПов, в них оказалось некому работать из-за недостаточного финансирования врачей. Издание отмечает, что свою роль сыграла реформа здравоохранения: оптимизация привела к сокращению числа медиков в учреждениях. С 2015 года сократилось время приема пациентов, теперь в среднем на прием пациента офтальмологу отводится 14 минут, прием терапевта и педиатра длится 15 минут, отоларинголог принимает 16 минут, неврологи и гинекологи — 22 минуты, семейные врачи — 18 минут. 35% приема уходит на работу с бумагами, таким образом, на пациента остается где-то семь минут. При повторном приеме врач должен уделить пациенту еще меньше времени.

Наиболее благоприятная ситуация по обеспеченности врачами в ХМАО (50,4 на 10 тысяч человек), в Тыве (45,6), ЯНАО (44,4), Томская область (40,9), Омская область (40). Свердловская область оказалась в аутсайдерах — 31,1 медик на 10 тысяч человек. Ниже только у Курганской области (24,3).

Необходимо, чтобы соблюдался весь комплекс: чтобы была доступна медицинская организация, чтобы там находился врач (ставка была заполнена), чтобы врач был квалифицированным, и чтобы у врача было достаточно оборудования, на котором он умеет работать,отмечает Авксентьев.

Также в регионах наблюдаются сложности с выполнением майского указа президента России Владимира Путина, напомним, что зарплата врача должна равняться двум средним зарплатам по региону, а среднего медперсонала — не ниже средней по региону. Для анализа использовались ежемесячные данные Росстата о средней зарплате в регионах, рассчитана средняя зарплата для всего первого квартала, показатель сравнили со средней зарплатой врачей за тот же период.

Майский указ президенты выполнили Курганская, Тюменская, Новосибирская, Челябинская области и ЯНАО. В Кемеровской области отношение зарплаты врачей к средней по региону составило 1,6, в Тыве — 1,7, аналогичные данные в Хакасии, Томской области и Красноярском крае. При этом стоит отметить, что уровень средней зарплаты по регионам отличается, например жители Курганской области в среднем получают 27 тысяч рублей в месяц.

Зарплата в разных регионах отличается, а она, по сути, является ключевым драйвером большей части федеральных бюджетных трансфертов на здравоохранение. Нельзя сказать, что в России — сумасшедшие расходы на здравоохранение. В любом случае, денег всегда не хватает, что у нас, что за рубежом,говорит Авксентьев.

В Тюменской области, например, врачей обязали работать еще и сотрудниками колл-центра — обзванивать пациентов и приглашать на диспансеризацию. А в Серове в кабинете медсестры, после жалобы в прокуратуру на низкие зарплаты, нашли прекурсор наркотического вещества. Женщина сообщила, что ей его подкинули, чтобы сделать официальный выговор.

Одним из основных показателей качества медицины является уровень смертности в регионе. Меньше всего смертей на тысячу жителей в ЯНАО (3,84), ХМАО (5,54), Тыве (6,7), Алтай (8,7), Тюменская область (9,85). В список самых смертоносных регионов попали Курганская область (14,08), Кемеровская область (13,19), Алтайский край (13,17), Свердловская область (12,31), Челябинская область (11,99).

Таким образом «Новые известия» сделали вывод, что меньше всего людей умирает в регионах, где на 10 тысяч жителей приходится 40 врачей минимум. При этом уровень финансирования не влияет на показатели, если в регионе не хватает медиков,. В пример издание приводит Свердловскую область.

Каждому региону при составлении рейтинга присваивался бал по всем проанализированным показателям. При негативной статистике присваивался штрафной балл. По качеству здравоохранения в топ вошли ХМАО и ЯНАО, получив по 15 и 14 баллов, а также Тюменская область, Тыва и Новосибирская область. В пятерке худших оказались Свердловская область (-5), Хакасия (-5), Алтайский край (-5), Курганская область (-9), Кемеровская область (-13).

Есть примеры неэффективности расходования средств. Можно было бы потратить деньги лучше. Например, есть существенный перекос в структуре госпитализаций, когда пациента укладывают в стационар не потому, что ему недостаточно амбулаторного обслуживания, а потому, что клинике нужно получить деньги, чтобы она существовала, подчеркнул Авксентьев.

Советник директора Научно-исследовательского финансового института Минфина полагает, что нужно централизовать систему здравоохранения, сделать ее в рамках системы ОМС. Например, доверить ОМС капитальные расходы, направляя деньги на закупку того же оборудования стоимостью до 500 тысяч рублей, а затем закупать более дорогостоящее. Это сгладило бы разницу между регионами. Кроме того, в систему ОМС можно включить социально-значимые заболевания.