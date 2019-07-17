Тагильская мэрия пообещала, что все ремонтирующиеся школы будут готовы к 1 сентября

По словам Удинцевой, приемка школ осуществляется по графику с 24 июля по 10 августа.

Мы должны отчитаться перед областью и администрацией как наши школы готовы к новому учебному году,говорит начальник Управления образования.

Все школы принимает комиссия из представителей городской и областной администрации. Как говорит Татьяна Удинцева, основные замечания комиссии каждый год — это путь, по которому дети добираются до школы.

В школе № 72 этим летом идёт полная реконструкция здания и облагораживание территории. На данный момент работы уже ведутся. По словам представителя подрядчика, ремонтирующего школу, все капитальные работы уже выполнены. Сейчас они занимаются отделкой и дизайнерскими решениями. Также он добавил, что все работы по ремонту и благоустройству территории будут выполнены вовремя и школа откроет свои двери к 1 сентября.

В школе № 10 проводится капитальный ремонт кровли. Заместитель начальника управления образования Татьяны Гура сообщила, что 7,3 миллиона рублей выделено на ремонт этой школы. Она пояснила, что деньги были потрачены на мебель, косметический ремонт, противопожарные мероприятия и ремонт кровли. Сейчас все работы кроме кровли выполнены. Крышу в этой школе не ремонтировали с момента открытия в 1959 году, подчеркнула Гура.

Представитель службы заказчика городского хозяйства города Нижний Тагил Юрий Пирогов рассказал, что контракт с подрядчиками заключен до первого августа: тогда все работы должны быть выполнены, но возможно будут задержаны на неделю-две.

В школе № 71 в этом году проводят косметический ремонт, и ремонт актового и спортивного залов. Директор школы Иван Манучарян рассказал, что ремонтные работы начались недавно — в школе принимали экзамены у выпускников. Тем не менее многие работы уже успели выполнить: отремонтировали лестничные пролеты и сделали косметический ремонт в некоторых местах. Актовый и спортивные залы будут полностью отремонтированы.