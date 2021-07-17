«Единая Россия» создала интернет-платформу для сбора предложений в народную программу

Партия «Единая Россия» объявила о запуске онлайн-портала, где будет собирать идеи россиян для народной программы. По мнению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, такое решение поможет сделать ее действительно народной.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы», - отметил Турчак. По его словам, инструмент для диалога с людьми получился удобным и эффективным. Каждое поступившее предложение или замечание будет изучено и проанализировано. Секретарь генсовета пообещал, что каждое, даже небольшое, пожелание сможет найти отражение в программе партии, а потом воплотиться в жизнь, пишет nashgorod.ru. Помочь в формировании народной программы сможет любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт NP.ER.RU и выбрать уже размещенные на платформе предложения, которые кажутся наиболее важными и актуальными. Если же среди этих идей нет той, за которую хочется отдать голос, можно направить свое собственное предложение через специальную форму. Члены партии предусмотрели возможность проголосовать и в офлайн-формате. Россияне, не имеющие доступа к интернету, смогут заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у окружного депутата. Отмечается, что в настоящее время во всех регионах России члены ЕР собираются вместе с экспертами, чтобы обсудить основные разделы народной программы. В разговоре участвуют ученые, представители профессиональных сфер деятельности и органов власти, общественники, а также депутаты. Помимо этого, на площадке «Единой России» состоялись две стратегические сессии, где собирались идеи в народную программу. Они касались поддержки семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе также участвовали общественники и депутаты. Как сообщает сайт ER.ru, многие инициативы были связаны с необходимостью поднять размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Также речь шла о налоговых льготах для организаций, которые занимаются помощью семьям, испытывающим жилищные проблемы. Эксперты отметили необходимость включить в народную программу расширенные меры поддержки детей с ограниченными возможностями. На фоне этого особое внимание предложили уделить доступности городской среды для инвалидов, а также созданию условий, в которых люди с проблемами со слухом смогут получать образование и находить работу. В Свердловской области многие законотворческие инициативы рождены в результате общения с избирателями, личных приемов граждан, рассказал секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий. Например, в регионе по инициативе единороссов при формировании бюджета было предусмотрено увеличение компенсации для пенсионеров за подключение к газу своих домовладений – об этом депутатов просили жители. И таких примеров множество. “Программа партии – это, конечно, обязательный элемент любых выборов. Но именно в «Единой России» сложилась традиция максимально глубоко прорабатывать этот документ, делать его народным. Наш опыт взаимодействия с людьми показал, что невозможно подготовить программу в тиши кабинетов либо с привлечением лишь узкого круга экспертов. Очень важно широкое обсуждение программы с самыми разными людьми, проживающими как в административном центре, так и в дальних деревнях. Мы активизировали наше общение с жителями, интенсивно задействуем депутатов всех уровней, весь наш актив. Мы обязательно не просто соберем, но и систематизируем предложения земляков”, - отметил Шептий.

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