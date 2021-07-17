«Единая Россия» создала интернет-платформу для сбора предложений в народную программу

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы», - отметил Турчак. По его словам, инструмент для диалога с людьми получился удобным и эффективным. Каждое поступившее предложение или замечание будет изучено и проанализировано. Секретарь генсовета пообещал, что каждое, даже небольшое, пожелание сможет найти отражение в программе партии, а потом воплотиться в жизнь, пишет nashgorod.ru.
Помочь в формировании народной программы сможет любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт NP.ER.RU и выбрать уже размещенные на платформе предложения, которые кажутся наиболее важными и актуальными. Если же среди этих идей нет той, за которую хочется отдать голос, можно направить свое собственное предложение через специальную форму.
Члены партии предусмотрели возможность проголосовать и в офлайн-формате. Россияне, не имеющие доступа к интернету, смогут заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у окружного депутата.
Отмечается, что в настоящее время во всех регионах России члены ЕР собираются вместе с экспертами, чтобы обсудить основные разделы народной программы. В разговоре участвуют ученые, представители профессиональных сфер деятельности и органов власти, общественники, а также депутаты.
Помимо этого, на площадке «Единой России» состоялись две стратегические сессии, где собирались идеи в народную программу. Они касались поддержки семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе также участвовали общественники и депутаты.
Как сообщает сайт ER.ru, многие инициативы были связаны с необходимостью поднять размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Также речь шла о налоговых льготах для организаций, которые занимаются помощью семьям, испытывающим жилищные проблемы. Эксперты отметили необходимость включить в народную программу расширенные меры поддержки детей с ограниченными возможностями. На фоне этого особое внимание предложили уделить доступности городской среды для инвалидов, а также созданию условий, в которых люди с проблемами со слухом смогут получать образование и находить работу.
В Свердловской области многие законотворческие инициативы рождены в результате общения с избирателями, личных приемов граждан, рассказал секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий. Например, в регионе по инициативе единороссов при формировании бюджета было предусмотрено увеличение компенсации для пенсионеров за подключение к газу своих домовладений – об этом депутатов просили жители. И таких примеров множество.
“Программа партии – это, конечно, обязательный элемент любых выборов. Но именно в «Единой России» сложилась традиция максимально глубоко прорабатывать этот документ, делать его народным. Наш опыт взаимодействия с людьми показал, что невозможно подготовить программу в тиши кабинетов либо с привлечением лишь узкого круга экспертов. Очень важно широкое обсуждение программы с самыми разными людьми, проживающими как в административном центре, так и в дальних деревнях. Мы активизировали наше общение с жителями, интенсивно задействуем депутатов всех уровней, весь наш актив. Мы обязательно не просто соберем, но и систематизируем предложения земляков”, - отметил Шептий.