Община и посты «ВКонтакте»: пенсионерка из Самары обвиняется в экстремизме

Следователи уверены, что речь идет об организации экстремистского сообщества, а также возбуждении ненависти организованной группой и реабилитации нацизма.

Пенсионерка была задержана 14 августа, в СИЗО она провела порядка 48 часов. Следователи планируют просить суд о дальнейшем содержании гражданки под стражей.

Также женщину подозревают в размещении материалов экстремистского характера в соцсети «ВКонтакте». В дальнейшем члены организации по указанию также дублировали у себя незаконную информацию.