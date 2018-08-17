Община и посты «ВКонтакте»: пенсионерка из Самары обвиняется в экстремизме

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Пенсионерку из Самары обвиняют в экстремизме за создание организации «Община коренного русского народа». Сообщается о десяти эпизодах по пяти статьям Уголовного кодекса.
Источник: «Интерфакс»
Следователи уверены, что речь идет об организации экстремистского сообщества, а также возбуждении ненависти организованной группой и реабилитации нацизма.
Пенсионерка была задержана 14 августа, в СИЗО она провела порядка 48 часов. Следователи планируют просить суд о дальнейшем содержании гражданки под стражей.
Также женщину подозревают в размещении материалов экстремистского характера в соцсети «ВКонтакте». В дальнейшем члены организации по указанию также дублировали у себя незаконную информацию.
В рамках уголовного разбирательства пенсионерка с 2017 года не может вступить в права наследницы. Кроме того, счет для ее пенсионных начислений был заблокирован.
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