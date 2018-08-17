Увеличение прибыли: встреча для предпринимателей пройдет в Нижнем Тагиле 21 августа

Мероприятие состоится в 14.00 в Музее природы. Регистрация на мероприятие начнется в 13.45.

В 14.00 организаторы мероприятия подведут итоги первой встречи, поставят цели второй встречи.

В 14.15 в рамках сессии «Власть» слушателям представят результаты социологических исследований на тему «Доверие общества». Будут раскрыты следующие вопросы: Как повысить доверие к представителям органов власти? Как быть эффективным государственным служащим?

В 14.35 начнется сессия «НКО + ГА», где гостей мероприятия научат привлекать ресурсы для реализации собственных проектов и обсудят главные задачи за ближайшие 5 лет для третьего сектора и инструменты для их воплощения в жизнь.

В 14.55 во время сессии «Бизнес» слушатели узнают о методах и инструментах взаимодействия с органами власти и обществом, научатся упаковывать и продвигать свой товар в современном сообществе.

В 15.15 будут подведены итоги встречи.

В 15.30 состоится неформальное общение в кофе-зоне.