Увеличение прибыли: встреча для предпринимателей пройдет в Нижнем Тагиле 21 августа
21 августа 2018 года в Нижнем Тагиле состоится вторая встреча представителей Городской думы и Молодежной думы, бизнеса, НКО и гражданских активистов с целью создания эффективной, взаимовыгодной площадки сотрудничества и координации на базе Уральского фонда поддержки и развития гражданских инициатив.
Мероприятие состоится в 14.00 в Музее природы. Регистрация на мероприятие начнется в 13.45.
В 14.00 организаторы мероприятия подведут итоги первой встречи, поставят цели второй встречи.
В 14.15 в рамках сессии «Власть» слушателям представят результаты социологических исследований на тему «Доверие общества». Будут раскрыты следующие вопросы: Как повысить доверие к представителям органов власти? Как быть эффективным государственным служащим?
В 14.35 начнется сессия «НКО + ГА», где гостей мероприятия научат привлекать ресурсы для реализации собственных проектов и обсудят главные задачи за ближайшие 5 лет для третьего сектора и инструменты для их воплощения в жизнь.
В 14.55 во время сессии «Бизнес» слушатели узнают о методах и инструментах взаимодействия с органами власти и обществом, научатся упаковывать и продвигать свой товар в современном сообществе.
В 15.15 будут подведены итоги встречи.
В 15.30 состоится неформальное общение в кофе-зоне.
Если ты делаешь дело в Нижнем Тагиле, будь то бизнес или благотворительность, то тебе необходима адекватная среда без барьеров. Она нужна для увеличения прибыли (пользы), для оптимизации затрат, для рывка, для осознанного ведения дел в этом городе, для качественного масштабирования и так далее. Мы стараемся её создать на площадке «Уральского фонда поддержки и создания гражданских инициатив» путем эффективного взаимодействия представителей органов власти, бизнеса, НКО и гражданских активистов,сообщил TagilCity.ru организатор мероприятия Сергей Партин.