Свердловских медиков за борьбу с коронавирусом наградил Владимир Путин

Награды от имени президента РФ Владимира Путина получили свыше 250 медиков со всей страны за вклад в борьбу с COVID-19. Среди награжденных — медработники из Свердловской области, в том числе те, кто ушел из жизни в разгар пандемии.

Среди медиков, чьи имена отражены в указе президента, опубликованном на портале правовой информации, несколько представителей Среднего Урала. Ольга Аникина, медсестра «Свердловского областного диспансера» была награждена посмертно. Орденом почета награжден завкафедрой УГМУ Сергей Коротких. Также наград — орденов, медалей и почетных званий удостоены медики их Челябинска, Тюменской области, ХМАО и Москвы. Напомним, в конце июля 2021 года благодарность главы государства за добросовестную работу, многолетний труд и заслуги в развитии атомной отрасли объявлена трем атомщикам из Свердловской области. Трем работникам атомной отрасли Свердловской области объявил благодарность Путин

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter