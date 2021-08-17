Свердловских медиков за борьбу с коронавирусом наградил Владимир Путин

Свердловских медиков за борьбу с коронавирусом наградил Владимир Путин
Свердловских медиков за борьбу с коронавирусом наградил Владимир Путин
Сегодня, 08:47ОбществоФото: 1МI
Награды от имени президента РФ Владимира Путина получили свыше 250 медиков со всей страны за вклад в борьбу с COVID-19. Среди награжденных — медработники из Свердловской области, в том числе те, кто ушел из жизни в разгар пандемии.

Среди медиков, чьи имена отражены в указе президента, опубликованном на портале правовой информации, несколько представителей Среднего Урала. Ольга Аникина, медсестра «Свердловского областного диспансера» была награждена посмертно.

Орденом почета награжден завкафедрой УГМУ Сергей Коротких.

Также наград — орденов, медалей и почетных званий удостоены медики их Челябинска, Тюменской области, ХМАО и Москвы.

Напомним, в конце июля 2021 года благодарность главы государства за добросовестную работу, многолетний труд и заслуги в развитии атомной отрасли объявлена трем атомщикам из Свердловской области.

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