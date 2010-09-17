В Интернете уже более 6,5 тысяч сайтов с адресами на русском языке

Как передает ИТАР-ТАСС, такие данные озвучила первый заместительдиректора Координационного центра национального домена сети ИнтернетИрина Данелия. Госорганы и владельцы товарных знаков, начинаяс 25 ноября прошлого года, могли первыми получитьсайты с русскоязычными адресами, затем к нимприсоединились СМИ и общественные организации.На сегодняшний день зарегистрировано 18 тысяч доменов,из них более 6,5 тысяч делегированы, то есть именностолько сайтов с кириллическими адресами сейчас можно видетьв сети.