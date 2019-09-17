В Нижнем Тагиле в школе № 25 прошла учебная эвакуация при пожаре

По легенде возгорание возникло в одном из кабинетов административного корпуса из-за замыкания проводки. Руководство школы эвакуировало детей на улицу. Там же обнаружилось отсутствие двух человек, которые предположительно находились на втором этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали «пострадавших» через окно с помощью верёвки и специального оборудования.