В Нижнем Тагиле в школе № 25 прошла учебная эвакуация при пожаре
Сегодня, 16:32ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»
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17 сентября в нижнетагильской школе № 25 прошли учения по отработке действий учащихся и педсостава при возникновении пожара, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
По легенде возгорание возникло в одном из кабинетов административного корпуса из-за замыкания проводки. Руководство школы эвакуировало детей на улицу. Там же обнаружилось отсутствие двух человек, которые предположительно находились на втором этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали «пострадавших» через окно с помощью верёвки и специального оборудования.
В учебной эвакуации приняли участие около 500 человек. Все запланированные цели и задачи мероприятия выполнены.
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