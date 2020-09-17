Губернатор Куйвашев поручил разобраться с очередями в поликлиниках

По его словам, нужно обратить внимание на организацию приёма в поликлиниках пациентов. В городах области происходит большая скученность людей и длительное ожидание.
Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы посещение поликлиник стало безопасным и комфортным для людей.
Также Куйвашев отметил, что в Свердловской области до сих пор сохранен обязательный масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию. Самоизоляция продолжается для людей пожилого возраста и граждан с хроническими заболеваниями.
Напомним, что ранее мэр Александр Высокинский придумал как избавиться от очередей в поликлиниках, он предложил продлить время их работы.