Губернатор Куйвашев поручил разобраться с очередями в поликлиниках

Губернатор Куйвашев поручил разобраться с очередями в поликлиниках

Сегодня, 12:38ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение министру здравоохранения Андрею Карлову навести порядок с приемом жителей в поликлиниках. Об этом он сообщил на заседании областного правительства.

По его словам, нужно обратить внимание на организацию приёма в поликлиниках пациентов. В городах области происходит большая скученность людей и длительное ожидание.

Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы посещение поликлиник стало безопасным и комфортным для людей.

Также Куйвашев отметил, что в Свердловской области до сих пор сохранен обязательный масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию. Самоизоляция продолжается для людей пожилого возраста и граждан с хроническими заболеваниями.

Напомним, что ранее мэр Александр Высокинский придумал как избавиться от очередей в поликлиниках, он предложил продлить время их работы.

Евгений Куйвашевполиклиники
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