В мэрии Нижнего Тагила назвали возможные варианты реконструкции Привокзальной площади

Мэр Владислав Пинаев и участники совещания обсудили второй проект реконструкции. Во втором варианте представлен Т-образный перекресток на соединений улицы Садовой и проспекта Строителей. По проекту будет создан сквер возле стелы, к которой можно будет подходить для фотографирования или возложения цветов.