В мэрии Нижнего Тагила назвали возможные варианты реконструкции Привокзальной площади

Сегодня в администрации города прошло ещё совещание, посвященное реконструкции Привокзальной площади, в связи с установкой стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести» в ходе которого были названы варианты реконструкции Привокзальной площади, пишет «Тагильский рабочий».

Мэр Владислав Пинаев и участники совещания обсудили второй проект реконструкции. Во втором варианте представлен Т-образный перекресток на соединений улицы Садовой и проспекта Строителей. По проекту будет создан сквер возле стелы, к которой можно будет подходить для фотографирования или возложения цветов. В первом варианте проекта стелой можно будет только любоваться на расстоянии. Изменениям подвергнутся и пешеходные переходы, и остановки общественного транспорта, и стоянки маршрутных автобусов, но глава города сказал о том, что данные изменения не должны доставить пассажирам какие-либо неудобства.Уже весной 2021 года начнется реконструкция площади и работа по установке стелы. Напомним, реконструкция Привокзальной площади планируется в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Города трудовой доблести».

