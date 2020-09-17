В Нижнем Тагиле определили претендентов на звание «Почетного ветерана»

В Нижнем Тагиле определили претендентов на звание «Почетного ветерана»

Сегодня, 14:29ОбществоPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле назвали претендентов на звание «Почётный ветеран», сообщает «Тагильский рабочий».

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров выступил с презентацией, в которой рассказал о новых кандидатах.

Как показало тайное голосование, на получение звания претендует пять человек: Владимир Свистунов, Алевтина Хлопотова, Валентина Виноходова, Лариса Корпусова и Нина Титова. Выбранные тагильчане имеют большой трудовой стаж и продолжают принимать активное участие в жизни города.

В 2019 году «Почетными ветеранами» Нижнего Тагила стала заместитель председателя координационного совета работников торговли Людмила Абрамова, бывший работник санатория «Руш» Михаил Князев, ветеран «Уралхимпласта» Александре Подобед, ветеран ЕВРАЗ-НТМК Валерия Овчинникова и Надежда Комарова, активный член совета ветеранов.

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