В Нижнем Тагиле определили претендентов на звание «Почетного ветерана»

Как показало тайное голосование, на получение звания претендует пять человек: Владимир Свистунов, Алевтина Хлопотова, Валентина Виноходова, Лариса Корпусова и Нина Титова. Выбранные тагильчане имеют большой трудовой стаж и продолжают принимать активное участие в жизни города.