В Нижнем Тагиле продают легендарную пиццерию возле парка им. А. П. Бондина

В Нижнем Тагиле продают легендарную пиццерию возле парка им. А. П. Бондина

Сегодня, 17:35ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле на продажу выставлено здание легендарной пиццерии, расположенной на перекрестке улиц Горошникова и Первомайская. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Общепит работал рядом с цирком и парком им. Бондина около 25 лет. Несколько лет назад возле заведения работало кафе «Хуторок», которое также на данный момент продается.

В общей сложности за помещения площадью 1450 квадратных метров просят 80 миллионов рублей.

Разноуровневое помещение разбито на две точки общепита: ресторан украинской кухни «Хуторок» и пиццерию. Это самый стабильный арендатор с доходностью 1,1% в месяц от суммы продажи. Очень активный трафик, наработанное годами место, сказано в объявлении.

Кроме того, продавец рассматривает варианты со сменой арендатора, но при условии, что обе точки будут сданы за один миллион рублей в месяц.

Как пишет АН «Между строк» проблемы с арендой помещения у владельца пиццерии Льва Мордвова начались в октябре 2018 года, когда пристрой к зданию на Первомайской, 19 приобрела компания «Продальянс». До этого за аренду помещений Мордвов платил 54,6 тысячи рублей в месяц. Однако новый арендодатель потребовал 750 тысяч в месяц. На данный момент судьба помещений не известна.

Ранее в Нижнем Тагиле закрылась легендарная чайхана «Инжир».

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