В Нижнем Тагиле продают легендарную пиццерию возле парка им. А. П. Бондина

Общепит работал рядом с цирком и парком им. Бондина около 25 лет. Несколько лет назад возле заведения работало кафе «Хуторок», которое также на данный момент продается.
В общей сложности за помещения площадью 1450 квадратных метров просят 80 миллионов рублей.
Разноуровневое помещение разбито на две точки общепита: ресторан украинской кухни «Хуторок» и пиццерию. Это самый стабильный арендатор с доходностью 1,1% в месяц от суммы продажи. Очень активный трафик, наработанное годами место, сказано в объявлении.
Кроме того, продавец рассматривает варианты со сменой арендатора, но при условии, что обе точки будут сданы за один миллион рублей в месяц.
Как пишет АН «Между строк» проблемы с арендой помещения у владельца пиццерии Льва Мордвова начались в октябре 2018 года, когда пристрой к зданию на Первомайской, 19 приобрела компания «Продальянс». До этого за аренду помещений Мордвов платил 54,6 тысячи рублей в месяц. Однако новый арендодатель потребовал 750 тысяч в месяц. На данный момент судьба помещений не известна.
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