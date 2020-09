В Нижнем Тагиле продают легендарную пиццерию возле парка им. А. П. Бондина

В Нижнем Тагиле на продажу выставлено здание легендарной пиццерии, расположенной на перекрестке улиц Горошникова и Первомайская. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Общепит работал рядом с цирком и парком им. Бондина около 25 лет. Несколько лет назад возле заведения работало кафе «Хуторок», которое также на данный момент продается. В общей сложности за помещения площадью 1450 квадратных метров просят 80 миллионов рублей. Разноуровневое помещение разбито на две точки общепита: ресторан украинской кухни «Хуторок» и пиццерию. Это самый стабильный арендатор с доходностью 1,1% в месяц от суммы продажи. Очень активный трафик, наработанное годами место, сказано в объявлении. Кроме того, продавец рассматривает варианты со сменой арендатора, но при условии, что обе точки будут сданы за один миллион рублей в месяц. Как пишет АН «Между строк» проблемы с арендой помещения у владельца пиццерии Льва Мордвова начались в октябре 2018 года, когда пристрой к зданию на Первомайской, 19 приобрела компания «Продальянс». До этого за аренду помещений Мордвов платил 54,6 тысячи рублей в месяц. Однако новый арендодатель потребовал 750 тысяч в месяц. На данный момент судьба помещений не известна. Ранее в Нижнем Тагиле закрылась легендарная чайхана «Инжир». «Закрылись навсегда». Чайханы «Инжир» в Нижнем Тагиле больше нет

