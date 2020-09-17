В Нижнем Тагиле продают легендарную пиццерию возле парка им. А. П. Бондина

Как пишет АН «Между строк» проблемы с арендой помещения у владельца пиццерии Льва Мордвова начались в октябре 2018 года, когда пристрой к зданию на Первомайской, 19 приобрела компания «Продальянс». До этого за аренду помещений Мордвов платил 54,6 тысячи рублей в месяц. Однако новый арендодатель потребовал 750 тысяч в месяц. На данный момент судьба помещений не известна.