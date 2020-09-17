В первом раунде «Дебатла» команда Оренбурга победила с темой «локального патриотизма»

Сторонники локального патриотизма из Оренбурга отметили — личность любого человека, его навыки как специалиста в своей сфере деятельности формируются именно на малой Родине, а не большие города, куда многие стремятся. Мегаполисы дают больше возможностей, однако эти возможности можно и нужно создавать самим на месте, создавать родной край. Иначе регионы рискуют окончательно превратиться в промышленно — сырьевые придатки Москвы и Петербурга.