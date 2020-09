В первом раунде «Дебатла» команда Оренбурга победила с темой «локального патриотизма»

В четверг, 10 сентября 2020 года, стартовал первый раунд проекта «Дебатл». Это диспутный клуб нового поколения, который выводит общественную дискуссию на новый уровень.

Дебютный сезон «Дебаттла» объединил 16 команд из 14 регионов России, в каждой по 2−5 участников, из которых один — капитан команды (дебатер), остальные — секунданты и команда поддержки. Оценивает красноречие и убедительность команд судейская коллегия из числа региональных журналистов, политиков, общественных деятелей. Подобно оценкам в фигурном катании, баллы начисляют в категориях «Артистизм», «Полемика» и «Аргументация». Турнир организован в виде плей-офф: из победителей каждого раунда формируются пары следующего раунда. Открывать сезон выпало командам Оренбурга и Волгограда. Первые (капитан — студент Оренбургского госмедуниверситета, волонтёр МГЕР Михаил Кузнецов) должны были аргументированно отстоять локальный патриотизм необходимость каждому работать над улучшением своих городов. Оппоненты с берегов Волги (капитан — студент юрфака Волгоградского института управления Семен Малышкин) выступали за право каждого выбирать себе место для жизни — даже если это место далеко от малой Родины. Судьями выступили Екатерина Козеева, председатель студенческого совета Тюменской области, и Ксения Шумакова, лектор-музыковед Нижнетагильской филармонии. Сторонники локального патриотизма из Оренбурга отметили — личность любого человека, его навыки как специалиста в своей сфере деятельности формируются именно на малой Родине, а не большие города, куда многие стремятся. Мегаполисы дают больше возможностей, однако эти возможности можно и нужно создавать самим на месте, создавать родной край. Иначе регионы рискуют окончательно превратиться в промышленно — сырьевые придатки Москвы и Петербурга. Волгоградская команда парировала, что привязка к месту ограничивает эффективность и инициативу. «Локализация» мешает притоку новый идей, практик и обмену ими, ограничивает кругозор, заявил Семен Малышкин, подкрепив свое мнение примерами из истории — к прогрессу всегда вела мобильность. Во втором раунде поединка участники обменивались вопросами друг с другом, в третьем — вопросы участникам задавал ведущий Василий Епанчинцев. Так, Волгограду нужно было парировать довод, что стремление к мобильности порождает нездоровую тягу к материальным ценностям и эгоизм. Оренбург отвечал на вопрос, насколько возвращение в родной город после обучения в лучших вузах может этот город улучшить. Победителем с минимальным перевесом вышла команда Оренбурга — 47 баллов, Волгоград получил от судей на один балл меньше. В четвертьфинале уральцы встретятся с лучшей командой из пары Тюмень — Нижний Тагил.

