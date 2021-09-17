Информационный центр по наблюдению за выборами открыла Партия пенсионеров

Центр будет действовать все три дня голосования. В него станут стекаться все сообщения о нарушениях.
В настоящее время федеральный список Партии пенсионеров состоит из 269 кандидатов. В одномандатных округах зарегистрированы еще 187 кандидатов, сказал Ворожцов. Об этом информирует novostivolgograda.ru.
Политик добавил, что его однопартийцы придают парламентским выборам большое значение. От их результатов зависит вектор развития России.
В субъектах государства от Партии пенсионеров будут работать свыше 34 000 наблюдателей. Таким образом, следить за ходом выборов получится более чем в 30% избирательных участков РФ. Наблюдатели охватят большинство российских регионов с большой концентрацией граждан. В первую очередь это Подмосковье и Ленинградская область, пояснил зампредседателя центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков.
По его словам, множество наблюдателей от политического объединения задействуют на Дальнем Востоке и в средней полосе России. Информационный центр партии будет своевременно публиковать данные о нарушениях, которые выявят ее наблюдатели и сторонники.